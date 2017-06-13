Роналду предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму около 15 миллионов евро

Форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду обвинили в уклонении от уплаты налогов. Соответствующий иск в отношении нападающего был подан испанской прокуратурой, сообщает Reuters.

Речь идет о невыплаченных налогах на сумму более 14,5 млн евро (16,4 млн долларов) за период с 2011-го по 2014 годы. В заявлении прокуратуры говорится, что футболист использовал некую "бизнес-структуру", созданную в 2010 году, чтобы скрыть доходы от права публикации собственного изображения в рекламе.

В общей сложности футболист обвиняется в четырех эпизодах финансовых махинаций. По совокупности нарушений он может получить наказание в виде лишения свободы от одного года до пяти лет. Сроки до двух лет за подобные финансовые нарушения в Испании обычно являются условными.

Футбольный клуб "Реал Мадрид" отказался комментировать эти обвинения. Просьба о комментарии к агентам Роналду также осталась без ответа. Ранее футболист отвергал подобные обвинения.

Читайте такжеКличко стал единственным украинцем в сотне самых высокооплачиваемых спортсменов мираО том, что Криштиану Роналду уклоняется от налогов, неоднократно писал ряд крупных СМИ. Европейские газеты, в том числе немецкая Spiegel, испанская El Mundo и британская Sunday Times, обвиняли Роналду и Моуриньо, а также некоторых других звезд в том, что они якобы выводили в офшорные зоны миллионы долларов, чтобы избежать уплаты налогов.

Газеты утверждали, что Моуриньо и Роналду выводили деньги на счета в банках на Британских Виргинских островах, являющихся офшорной зоной.

В ответ агенты футболиста опубликовали скан документа, напечатанного на бланке налогового ведомства Испании, в котором говорилось, что Роналду не имеет задолженности по налогам.

Криштиану Роналду занимает первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, по версии Forbes. В прошлом году он заработал около 93 млн долларов.

Напомним, проблемы с уплатой налогов в Испании раньше неоднократно возникали у главного конкурента Роналду - Лионеля Месси. В конце мая Верховный суд Испании подтвердил приговор аргентинскому нападающему, который в июле прошлого года был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от налогов. Месси также обязан выплатить штраф на сумму в 2 млн евро (2,2 млн долларов). Тюремное заключение при этом, скорее всего, будет лишь условным.