Украинский полузащитник Караваев подтвердил, что покидает стамбульский "Фенербахче"

Украинский полузащитник Александр Караваев в комментарии Sport Arena рассказал, что покидает турецкий "Фенербахче", где провел последние полсезона.

Сегодня турецкие СМИ сообщали о прекращении сотрудничества "Фенербахче" и Александра Караваева, который играл за клуб из Стамбула на правах аренды.

«Да, я покинул "Фенербахче", мой контракт с клубом закончился, а о продлении никто ничего не говорил», — сказал Караваев.

Но где футболист продолжит карьеру, пока неизвестно. Контракт хавбека принадлежит донецкому "Шахтеру", а ранее Караваев долгое время выступал в луганской "Заре". Нельзя исключать, что в следующем сезоне Александр отправится в новый для себя клуб.

Напомним, Александр Караваев перешел в "Фенербахче" зимой этого года. В завершившемся сезоне он сыграл лишь 6 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, отличившись 1 голом и 1 голевой передачей.

Ранее в своей карьере 25-летний фланговый полузащитник также выступал за "Севастополь". В составе сборной Украины на его счету 4 выхода на поле. Вместе с этим в нынешнем году Караваев еще ни разу не вызывался в сборную.