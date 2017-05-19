В субботу на НСК "Олимпийский" состоится гала-матч с участием футбольных звезд Украины и Грузии

В субботу, 20 мая, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч футбольных сборных Украины и Грузии среди ветеранов. В этот день сыграют настоящие легенды - лучшие футболисты Украины и Грузии последних десятилетий. Гала-матч будет проводиться в целях укрепления дружбы и партнерства между Украиной и Грузией, в поддержку развития футбола в обеих странах. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

На матче ожидается целое созвездие именитых игроков, которые верой и правдой защищали цвета отечественных клубов и сборной на протяжении многих лет. Также будут присутствовать почетные гости в лице президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, вице-президента УЕФА Григория Суркиса, а также президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса.

Отметим, что Андрей Павелко включен в состав сборной Украины среди ветеранов и может сыграть на позиции нападающего.

Болельщиков ждет также насыщенная развлекательная программа, розыгрыш призов. После матча у поклонников футбола будет возможность сфотографироваться или взять автограф у игроков.

Матч начнется в субботу в 19:00. Вход на стадион свободный, а трибуны откроются за час до начала игры.

Известны составы команд Украины и Грузии.

Сборная Украины

Вратари: Виталий Рева

Защитники: Сергей Федоров, Владимир Езерский, Юрий Дмитрулин, Вячеслав Свидерский, Андрей Оксимец, Вячеслав Шевчук, Андрей Донец, Виталий Самойлов, Дмитрий Пинчук

Полузащитники: Алексей Михайличенко, Виталий Косовский, Сергей Нагорняк, Олег Шелаев, Сергей Назаренко, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк

Нападающие: Андрей Шевченко, Олег Собуцкий, Александр Косырин, Андрей Павелко, Андрей Воробей, Вадим Костюченко

Тренеры: Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Владимир Лозинский

Сборная Грузии

Вратари: Иракли Зоидзе, Иосиф Гришикашвили, Георгий Ломая

Защитники: Леван Кобиашвили, Каха Каладзе, Александр Амисулашвили, Мамука Мачавариани, Гела Шекиладзе, Георге Ревазишвили, Леван Силагадзе

Полузащитники: Леван Цкитишвили, Гога Гахокидзе, Гоча Джамараули, Георгий Немсадзе, Виталий Дараселия, Георгий Анчабадзе, Владимер Бурдули

Нападающие: Давид Муджири, Александр Иашвили, Георгий Деметрадзе, Михаил Кавелашвили, Давид Сирадзе, Михаил Джишкариани

Тренеры: Александр Чивадзе, Реваз Дзодзуашвили