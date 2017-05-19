В субботу на НСК "Олимпийский" состоится гала-матч с участием футбольных звезд Украины и Грузии
Среди игроков, которые выйдут на поле главной арены страны, будут Андрей Шевченко, Каха Каладзе, Георгий Деметрадзе и ... Андрей Павелко.
В субботу, 20 мая, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч футбольных сборных Украины и Грузии среди ветеранов. В этот день сыграют настоящие легенды - лучшие футболисты Украины и Грузии последних десятилетий. Гала-матч будет проводиться в целях укрепления дружбы и партнерства между Украиной и Грузией, в поддержку развития футбола в обеих странах. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
На матче ожидается целое созвездие именитых игроков, которые верой и правдой защищали цвета отечественных клубов и сборной на протяжении многих лет. Также будут присутствовать почетные гости в лице президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, вице-президента УЕФА Григория Суркиса, а также президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса.
Отметим, что Андрей Павелко включен в состав сборной Украины среди ветеранов и может сыграть на позиции нападающего.
Болельщиков ждет также насыщенная развлекательная программа, розыгрыш призов. После матча у поклонников футбола будет возможность сфотографироваться или взять автограф у игроков.
Матч начнется в субботу в 19:00. Вход на стадион свободный, а трибуны откроются за час до начала игры.
Известны составы команд Украины и Грузии.
Сборная Украины
Вратари: Виталий Рева
Защитники: Сергей Федоров, Владимир Езерский, Юрий Дмитрулин, Вячеслав Свидерский, Андрей Оксимец, Вячеслав Шевчук, Андрей Донец, Виталий Самойлов, Дмитрий Пинчук
Полузащитники: Алексей Михайличенко, Виталий Косовский, Сергей Нагорняк, Олег Шелаев, Сергей Назаренко, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк
Нападающие: Андрей Шевченко, Олег Собуцкий, Александр Косырин, Андрей Павелко, Андрей Воробей, Вадим Костюченко
Тренеры: Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Владимир Лозинский
Сборная Грузии
Вратари: Иракли Зоидзе, Иосиф Гришикашвили, Георгий Ломая
Защитники: Леван Кобиашвили, Каха Каладзе, Александр Амисулашвили, Мамука Мачавариани, Гела Шекиладзе, Георге Ревазишвили, Леван Силагадзе
Полузащитники: Леван Цкитишвили, Гога Гахокидзе, Гоча Джамараули, Георгий Немсадзе, Виталий Дараселия, Георгий Анчабадзе, Владимер Бурдули
Нападающие: Давид Муджири, Александр Иашвили, Георгий Деметрадзе, Михаил Кавелашвили, Давид Сирадзе, Михаил Джишкариани
Тренеры: Александр Чивадзе, Реваз Дзодзуашвили