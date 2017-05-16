В финале Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо" опасаюсь скандала - Йожеф Сабо

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от финала Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером».

«Безусловно, предпочтение в этой встрече будет отдано горнякам, но не стоит забывать, что в кубковых соревнованиях свои правила. Поэтому я все-таки скажу, что шансы на успех равные. Но это если футболисты «Динамо» покажут характер и самолюбие.

Читайте такжеФФУ назначила главного арбитра финального матча Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо"Единственное мое опасение состоит в том, чтобы не дошло до скандала. В этой ситуации очень важна роль арбитра. Наверняка трибуны харьковского стадиона будут заполнены. Несмотря на статус, поединки «Шахтера» и «Динамо» зрители всегда ждут с нетерпением и хотят видеть зрелищный и интригующий футбол. Ведь в этих командах выступает много потенциальных игроков национальной сборной Украины», – считает Сабо.

Йожеф Сабо прокомментировал также сенсационное поражение киевского клуба от "Олимпика" в последнем туре чемпионата.

"Поединок показал уровень многих исполнителей столичного клуба и дал пищу для размышлений главному тренеру. Почему-то у "Шахтера" вышедшие футболисты со скамейки смогли доказать Паулу Фонсеке свой профессионализм и самоотдачу, что вылилось для "оранжево-черных" в крупную победу. А что "Динамо"? Все видят, что некоторые футболисты просто слабые.

Наверное, многие молодые игроки в бело-синих футболках не понимают, честь какого клуба они защищают. Надеюсь, что будут сделаны правильные выводы, и в "Динамо" разберутся с этими проблемами", - отметил Сабо.

Финальный матч Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» состоится в среду в 21:00 на харьковском ОСК «Металлист».