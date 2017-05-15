Первый вице-президент ФФУ: "Федерация унаследовала победные традиции Лобановского"

Первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко в день памяти Валерия Лобановского рассказал о том, как сегодня лелеют память о Великой личности, Герое Украины и одном из лучших тренеров в истории мирового и европейского футбола, сообщает пресс-служба ФФУ.

"Невозможно дать оценку тому, что сделал великий тренер и Герой Украины. Но те достижения, которые имеют воспитанники Лобановского, останутся с нами навсегда. Прежде всего речь идет о обладателях трех золотых мячей, игроках киевского «Динамо» Олега Блохине, Игоре Беланове и Андрее Шевченко, а также выигранных его воспитанниками двух Кубков Кубков и Суперкубка УЕФА", - напомнил первый вице-президент ФФУ.

"Лобановский и сегодня с нами. А главное - большая плеяда выдающихся тренеров, которые изучали футбольную науку именно под руководством Валерия Васильевича. Тренерский штаб национальной сборной Украины возглавляет воспитанник Лобановского Андрей Шевченко. Молодежную команду тренирует Александр Головко, а с юношеской командой работает Олег Кузнецов. Есть и много других личностей, которые знают что такое побеждать, и самое главное - как работать на победу", - добавил он.

"Мне очень приятно, что ФФУ продолжает победные традиции великого тренера. Ведь самое ценное наследие Лобановского – это кадры. И я рад возможности общаться с людьми, которых он учил и воспитывал. Людей, с которыми мы совместно развиваем отечественный футбол. С нами рядом работает внук Валерия Васильевича, Богдан Лобановский, который учится на кафедре футбола Национального университета физической культуры и спорта. Он является нашим помощником, и работает в Институте футбола, который создала ФФУ", - подчеркнул Костюченко.

"Мы приложим усилия, чтобы все, о чем мечтал Лобановский, реализовывала Федерация футбола. В школе, где учился Валерий Лобановский открыт музей, и я благодарен депутатам горсовета Киева за то, что в столице появился проспект имени выдающегося тренера. А в этом году у нас будет очень мощный турнир его памяти, и я верю, что украинская молодежная сборная будет играть в финале, который состоится на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. И выиграет его!", - добавил вице-президент ФФУ.

Как сообщал УНИАН, 13 мая исполнилось 15 лет со дня смерти легендарного футболиста и тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского.