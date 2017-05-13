Премьер-лига, 29-й тур, "Заря" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье проходит матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором луганская "Заря" принимает "Александрию", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают 3-е и 5-е места в турнирной таблице. У "Зари", на данный момент, 42 очка, у "Александрии" - 37.

Турнирная ситуация в борьбе за итоговое 3-е место и бронзовые медали УПЛ настолько напряженная, что цена каждого очка возрастает многократно. Помимо вышеуказанных команд, 39 очков у донецкого "Олимпика" и 37 - у одесского "Черноморца". Все эти коллективы претендуют на попадание в призовую тройку, а разрыв меду ними составляет 5 очков.

И, если "Олимпик" и "Черноморец" играют в этом туре с безусловными лидерами чемпионата - "Динамо" и "Шахтером", соответственно, то очный матч "Зари" и "Александрии" является ключевым.

Игра в Запорожье начнется в 17.00

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.