Киевское "Динамо" вернется на стадион Лобановского в день 15-летней годовщины смерти великого тренера
13 мая, в день памяти Валерия Лобановского, киевляне сыграют на родном стадионе.
Ближайший поединок киевского "Динамо" - в рамках 29-го тура Премьер-лиги - пройдет 13 мая на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
Соперником киевлян и номинальным хозяином матча будет донецкий «Олимпик», который в данное время проводит на арене им. Лобановского свои домашние встречи.
Начало поединка «Олимпик» (Донецк) - «Динамо» (Киев) - в 17:00, в субботу, 13-го мая, сообщает официальный сайт столичного клуба.
«Динамо» впервые в нынешнем сезоне сыграет на некогда родной арене.
Символично, что 13 мая исполнится ровно 15 лет со дня смерти великого тренера Валерия Лобановского.
Как сообщили в ФК "Динамо", в 12:00 в субботу возле памятника Валерию Лобановскому, установленному у входа на стадион «Динамо», состоится митинг памяти великого тренера.