Женская сборная Украины по футболу узнала соперников в отборе ЧМ-2019

В швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки группового этапа квалификации чемпионата мира-2019, финальная часть которого состоится во Франции, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Накануне жеребьевки 35 команд были распределены в пять корзин согласно их расположению в рейтинге УЕФА (Украина – на 16-м месте с 28.579 баллами).

В итоге, команда Украины, которая была в третьей корзине посева, оказалась в группе 4 и поспорит за путевку на мундиаль с женскими командами Швеции, Дании, Венгрии и Хорватии.

Состав всех групп квалификации ЧМ-2019:

Группа 1: Англия, Россия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа 2: Швейцария, Шотландия, Польша, Беларусь, Албания

Группа 3: Норвегия, Нидерланды, Ирландия, Словакия, Северная Ирландия

Группа 4: Швеция, Дания, УКРАИНА, Венгрия, Хорватия

Группа 5: Германия, Исландия, Чехия, Словения, Фарерские острова

Группа 6: Италия, Бельгия, Румыния, Португалия, Молдова

Группа 7: Испания, Австрия, Финляндия, Сербия, Израиль

Победители семи групп составят компанию Франции в финальной стадии мирового первенства. Четыре лучших обладателя вторых мест по итогам матчей с первой, третьей и четвертой командами групп сыграют в матчах плей-офф. Эта стадия будет состоять из двух раундов по два матча и определит еще одного участника ЧМ-2019 от зоны УЕФА. Стыковые матчи пройдут в октябре и ноябре 2018 года.

Чемпионат мира по футболу среди женщин состоится летом 2019-го года во Франции.