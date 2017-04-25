Премьер-лига может расшириться до 16 команд уже через год-два

Президент Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал, что расширение чемпионата Украины до 16 команд возможно уже через один-два года, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол-1.

«Наше предложение от Премьер-лиги – это формат чемпионата из 12 команд с возможностью увеличения через сезон или два количества участников до 16 команд, если будет достаточная инфраструктура и финансовые показатели в аттестационном комитете», — сказал Генинсон.

«Это предложение все поддержали. Потом выступили оба телетранслятора, а после мы подвели итоги и объяснили все плюсы в формате из 12 команд в четыре круга», - добавил президент лиги.

Накануне состоялось собрание представителей чемпионата Украины, по итогам которого стало известно, что в следующем розыгрыше УПЛ, как и в нынешнем сезоне, остается 12 команд.

Уже сегодня утверждением формата начнет заниматься специальная рабочая группа, а окончательное решение по следующему чемпионату Премьер-лига предложит клубам в мае.

Как сообщал УНИАН, нынешний сезон чемпионата Украины проводится по схеме, согласно которой 12 команд после двух кругов поделены на две шестерки. Первая ведет борьбу за чемпионство и выход в еврокубки, а вторая — за выживание в элите.