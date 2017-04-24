Месси забил 500-й гол за "Барселону" в матче с "Реалом"

Два гола аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси в ворота мадридского "Реала" стали 499-м и 500-м для игрока в составе каталонской команды, сообщает newsfcbarcelona.com.

Читайте такжеМесси будет зарабатывать в "Барселоне" 35 миллионов евро за сезон - СМИФорвард забил 401 гол левой ногой, 75 – правой, 23 – головой, а еще один – грудью, из которых 282 на Камп Ноу и 218 - в гостевых матчах команды или в играх на нейтральном поле.

Больше всего голов Месси удалось забить в испанской Примере - 343. В Лиге чемпионов УЕФА он забил 94 гола, в остальных турнирах - 63 гола.

Как сообщал УНИАН, накануне "Барселона" обыграла "Реал" в Мадриде со счетом 2:3. Решающий гол Месси забил в добавленное время, на последней 92-й минуте игры.