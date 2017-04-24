Монзуль назначена арбитром полуфинала Кубка Украины "Николаев" - "Динамо"

Федерация футбола Украины назначила судей на матчи 1/2 финала Кубка Украины, сообщает ФФУ.

Матч "Николаев" - "Динамо" доверено судить бригаде во главе с Екатериной Монзуль. Судейским наблюдателем этой игры станет Виталий Годулян.

Игру "Шахтер" - "Днепр" рассудит бригада Александра Дердо. На этом матче судейским наблюдателем будет Игорь Хиблин.

Как сообщал УНИАН, матчи 1/2 финала Кубка Украины состоятся в среду, 26 апреля, в Николаеве (18.00) и Харькове (20.00).