Монзуль назначена арбитром полуфинала Кубка Украины "Николаев" - "Динамо"
10:56, 24 апреля 2017Футбол
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Матч "Шахтер" - "Днепр" рассудит Александр Дердо.
Екатерина Монзуль будет работать на матче "Николаев" - "Динамо" / Фото УНИАН
Федерация футбола Украины назначила судей на матчи 1/2 финала Кубка Украины, сообщает ФФУ.
Матч "Николаев" - "Динамо" доверено судить бригаде во главе с Екатериной Монзуль. Судейским наблюдателем этой игры станет Виталий Годулян.
Игру "Шахтер" - "Днепр" рассудит бригада Александра Дердо. На этом матче судейским наблюдателем будет Игорь Хиблин.
Как сообщал УНИАН, матчи 1/2 финала Кубка Украины состоятся в среду, 26 апреля, в Николаеве (18.00) и Харькове (20.00).
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