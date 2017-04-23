"Заря" проиграла "Черноморцу" в заключительном матче тура Премьер-лиги

В Запорожье завершился матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" проиграла одесскому "Черноморцу", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 1:2.

Гости активно начали матч и уже на 15-й минуте открыли счет. После углового у ворот одесситов "моряки" провели стремительную контратаку. Третьяков пробежался по правому флангу и сделал прострел, а опередивший Евгения Опанасенко в скорости Дмитрий Коркишко переправил мяч в дальний угол.

А в начале второго тайма команды обменялись реализованными пенальти. На 51-й минуте счет сравнял Рафаэль Форстер, а на 56-й Коркишко сделал дубль и принес победу "Черноморцу".

Таким образом, в турнирной таблице после 26-го тура, у "Зари" осталось 41 очко (3-е место в таблице), а "Черноморец" догнал "Александрию" в борьбе за 4-5 места (по 37) и опередил донецкий "Олимпик" (6-е место, 35).

Дуэт лидеров - донецкий "Шахтер" (69) и киевское "Динамо" (55).