"Боруссия" не отыгралась в Монако, монегаски последними выходят в полуфинал Лиги чемпионов
23:53, 19 апреля 2017Футбол
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Дортмундцы ничего не смогли противопоставить команде Леонарду Жардима.
Дортмунд складывает оружие в четвертьфинале / Reuters
Французский клуб "Монако" стал последним полуфиналистом нынешней Лиги чемпионов. Во втором матче на своем стадионе "Луи II" монегаски переиграли дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1, сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч начался с 5-минутной задержкой: клубный автобус "Боруссии" перед поединком был задержан полицией Монако по неизвестным причинам.
Уже в первом тайме хозяева забили два мяча, чем фактически решили вопрос выхода в следующую стадию (первая игра в Дортмунде завершилась также победой "Монако" - 3:2).
"МОНАКО" - "БОРУССИЯ" Д - 3:1
Голы: Мбаппе, 3 (1:0), Фалькао, 17 (2:0), Ройс, 48 (2:1), Валер Жермен, 81 (3:1).
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