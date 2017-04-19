"Боруссия" не отыгралась в Монако, монегаски последними выходят в полуфинал Лиги чемпионов

Французский клуб "Монако" стал последним полуфиналистом нынешней Лиги чемпионов. Во втором матче на своем стадионе "Луи II" монегаски переиграли дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч начался с 5-минутной задержкой: клубный автобус "Боруссии" перед поединком был задержан полицией Монако по неизвестным причинам.

Уже в первом тайме хозяева забили два мяча, чем фактически решили вопрос выхода в следующую стадию (первая игра в Дортмунде завершилась также победой "Монако" - 3:2).

"МОНАКО" - "БОРУССИЯ" Д - 3:1

Голы: Мбаппе, 3 (1:0), Фалькао, 17 (2:0), Ройс, 48 (2:1), Валер Жермен, 81 (3:1).