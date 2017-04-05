Тренер футбольного клуба "Лестер" повторил рекорд Анчелотти и Гвардиолы

Наставник клуба Английской премьер-лиги "Лестер" Крейг Шекспир вошел в тройку самых успешных тренеров-новичков за историю чемпионата. После начала работы Шекспира в клубе "Лестер" одержал пять побед. Подобного результата в начале своей карьеры в Англии достигали лишь двое специалистов - Карло Анчелотти из "Челси" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".

В последнем, 31-м туре "Лестер" обыграл в домашней встрече "Сандерленд" со счетом 2:0, сообщает официальный сайтАПЛ. Голы забили Ислам Слимани и Джейми Варди. Последний отличился в третьем туре Премьер-лиги подряд.

Победа позволила "Лисам" подняться на десятое место, от зоны вылета "Лестер" отделяет уже 9 очков.

"Лестер" также является четвертьфиналистом Лиги чемпионов нынешнего сезона. На этой стадии он встретится с испанским "Атлетико" (Мадрид).