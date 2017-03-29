Марадона настоял на длительной дисквалификации Месси

На длительной дисквалификации форварда сборной Аргентины Лионеля Месси настоял легендарный в прошлом игрок Диего Марадона, который является послом ФИФА, сообщает ТСН Проспорт со ссылкой на сообщение журналиста Гонса Ступененго на собственной странице в twitter.

"Я разговаривал с сыном аргентинца, который работает в ФИФА. Кажется, Марадона просто завидует нынешнему лидеру сборной Аргентины", - написал Ступененго в своем посте.

Читайте такжеМесси могут дисквалифицировать за брань в адрес арбитраРанее арбитры поединка Аргентина - Чили ответили на запрос ФИФА относительно дела против Месси. В нем судьи заявили, что звездный нападающий никого из них не оскорблял.

Как сообщает УНИАН, накануне дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Месси на четыре матча сборной Аргентины за оскорбления помощника арбитра в игре против Чили.

Лео уже пропустил 1 матч, где его команда проиграла Боливии.