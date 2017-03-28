Экс-игрок "Динамо" Беланда хочет перейти в "Фенербахче"

Игрок французской «Ниццы» Юнес Беланда, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», прокомментировал интерес со стороны стамбульского «Фенербахче» турецкому изданию Takvim.

«Мой контракт принадлежит «Динамо», и с ним нужно будет договориться. Но я знаю, что «Фенербахче» хочет меня подписать. Сам бы я не отказался перейти в этот клуб», – рассказал Бельханда.

На данный момент «Ницца» желает выкупить 27-летнего хавбека при условии, что «Динамо» уменьшит сумму отступных прописанных по контракту, но киевляне не собираются снижать цену на футболиста.

Беланда отыграл в киевском "Динамо" два с половиной года - с июня 2013-го по декабрь 2015-го. Провел в команде 56 игр, в которых забил 8 голов. Чемпион Украины: 2014/2015, обладатель Кубка Украины: 2013/14, 2014/15.

Во второй половине сезона 2015/16 играл за немецкий "Шальке-04" (Гельзенкирхен). С авгкста 2016 года выступает за "Ниццу".