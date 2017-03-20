Тренер сборной Хорватии Чачич: Украина заслуживает уважения
17:20, 20 марта 2017Футбол
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После назначения Шевченко у сборной Украины дела пошли хорошо, считает тренер хорватской команды.
Чачич не будет искать оправданий в случае неудачи в матче со сборной Украины / sportske.jutarnji.hr
Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира на ЧМ-2018 против сборной Украины, сообщает Isport.
«После назначения Шевченко у сборной Украины дела пошли хорошо, команда ни разу не проиграла.
Украинцы компактно защищаются, хорошо выходят из обороны в атаку, отлично взаимодействуют в центре поля. Это заслуживает уважения.
Несмотря на это, сборная Хорватии ни против одного соперника не ищет оправданий», – заявил Чачич в интервью официальному сайту хорватского футбольного союза.
Как сообщал УНИАН, матч Хорватия - Украина состоится 24 марта в Загребе на стадионе "Максимир". Начало игры в 21.45 по киевскому времени.
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