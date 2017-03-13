Сборная Украины по футболу может провести товарищеский матч с Мальтой

Президент УПЛ Владимир Генинсон заявил о том, что не исключает варианта переноса финала Кубка Украины с 4 июня на 17 мая. При таком раскладе сезон в Украине завершится 31 мая (на этот день запланированы поединки заключительного тура УПЛ), что позволит национальной команде провести полноценный сбор накануне выездного матча с Финляндией, который состоится 11 июня, сообщает Zbirna.

Читайте такжеШевченко вызвал девять легионеров на матч сборной Украины против ХорватииВ частности, Генинсон отметил: «В циркуляре УЕФА не указана обязательная дата окончания чемпионата, но согласно этому циркуляру желательно завершить все соревнования до 31 мая. Мы прислушиваемся к этим рекомендациям, к тому же у сборной страны есть свои планы, и мы пойдем ей навстречу, потому что это нужно».

По информации издания, тренеры сине-желтых в случае переноса кубкового финала планируют готовиться в Австрии, где будет сыгран контрольный поединок. В качестве наиболее вероятного соперника рассматривается сборная Мальты. Ориентировочная дата спарринга – 5 июня.

Как сообщал УНИАН, матч отбора ЧМ-2018 Украина-Финляндия состоится 11 июня.