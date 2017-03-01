Зозуля получил от ФИФА разрешение играть за новый клуб

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Зозуля получил от Международной федерации футбола специальное разрешение выступать за четвертый клуб в течение сезона, сообщает Marca.

При этом ФИФА, сделав футболисту исключение по количеству переходов за один сезон, позволило ему заявиться только в чемпионат, который играют по системе "весна-осень". Напомним, Зозуля начинал сезон в "Днепре", потом уехал в испанский "Бетис", а зимой должен был перейти на правах аренды в "Райо Валекано". Однако из-за протеста фанов мадридского клуба переход сорвался.

Читайте также"Нацистский" скандал вокруг Кукушки: в Харькове появились билборды в поддержку футболиста Агенты игрока уже начали поиски нового клуба для Зозули. Сам он сказал, что готов к любому развитию карьеры.

Как сообщал УНИАН, испанская полиция открыла против обидчиков украинского футболиста уголовные дела.