Сборная Украины по футболу отказалась от товарищеского матча 28 марта - СМИ

Сборная Украины по футболу отказалась от идеи проведения товарищеского матча 28 марта, сообщает "Футбол 24" со ссылкой на свои источники.

Соответственно в марте 2017 года "сине-желтые" проведут только отборочный матч ЧМ-2018 Хорватия – Украина, который состоится 24 марта в Загребе.

По информации издания, среди возможных соперников рассматривались сборные Албании, Боснии и Герцеговины, а также Египта.

Ранее стало известно, что ради сборов национальной команды будут перенесены на пятницу, 17 марта, три матча 22-го тура УПЛ с участием "Шахтера", "Динамо" и "Днепра", которые изначально планировались на 18 марта.