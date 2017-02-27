УЕФА оштрафовал киевское "Динамо" и турецкий "Бешикташ" за беспорядки на 60 тысяч евро
Союз не оставил без внимания беспорядки на НСК "Олимпийский" во время декабрьского матча Лиги чемпионов.
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (КДЭИ) УЕФА оштрафовала киевское "Динамо" и "Бешикташ" за нарушения во время матча Лиги чемпионов, сообщает УЕФА.
Обвинения в адрес киевского "Динамо" выдвинуты в связи с беспорядками на трибунах, использованием пиротехники, заграждением лестничных проходов и недостаточной организацией безопасности на стадионе.
Читайте такжеУЕФА открыл дисциплинарное дело по матчу "Динамо" - "Бешикташ"Обвинения в адрес "Бешикташа" связаны с беспорядками на трибунах, порчей имущества и использованием пиротехники.
По результатам сегодняшнего решения обе команды оштрафованы на 60 тысяч евро.
Как сообщал УНИАН, матч, который прошел 6 декабря в Киеве, завершился победой "Динамо" со счетом 6:0.