УЕФА оштрафовал киевское "Динамо" и турецкий "Бешикташ" за беспорядки на 60 тысяч евро

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (КДЭИ) УЕФА оштрафовала киевское "Динамо" и "Бешикташ" за нарушения во время матча Лиги чемпионов, сообщает УЕФА.

Обвинения в адрес киевского "Динамо" выдвинуты в связи с беспорядками на трибунах, использованием пиротехники, заграждением лестничных проходов и недостаточной организацией безопасности на стадионе.

Читайте такжеУЕФА открыл дисциплинарное дело по матчу "Динамо" - "Бешикташ"Обвинения в адрес "Бешикташа" связаны с беспорядками на трибунах, порчей имущества и использованием пиротехники.

По результатам сегодняшнего решения обе команды оштрафованы на 60 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, матч, который прошел 6 декабря в Киеве, завершился победой "Динамо" со счетом 6:0.