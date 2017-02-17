Тренер "Шахтера" Фонсека после матча с "Сельтой": Еще ничего не решено

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов после победы над испанской "Сельтой" в Виго, сообщает официальный сайт горняков.

–Сегодня был очень сложный матч против отличной команды. Слава Богу, у нас получалось обороняться и качественно выходить в контратаки. Думаю, если бы мы забили второй гол, игра стала бы более открытой. Тем не менее еще ничего не решено. Предстоит второй поединок, который все покажет, - отметил португльский специалист.

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека: "Мы ожидаем очень сложной игры, "Сельта" опытна и агрессивна"На вопрос о том, доволен ли тренер результатом и считает ли «Шахтер» фаворитом в общем двухматчевом противостоянии, Фонсека ответил: "Понятно, что я доволен сегодняшней победой. Если мы вернемся в недалекое прошлое, то увидим: «Сельта» уступила здесь только «Севилье». Это команда, с которой очень сложно играть. Но, как я уже сказал, еще вовсе ничего не решено. Предстоит второй матч, где мы должны показать себя на лучшем уровне".

А говоря о том, ощущалась ли потеря ритма после перерыва, заметил: "Такое случается, это зависит от игры. Во втором тайме «Сельта» стала больше действовать прямо, что заставило нас сесть немного глубже. Но восполнить этот ритм помогла наша командная солидарность".

Как сообщал УНИАН, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" обыграл испанскую "Сельту" в гостях в Виго со счетом 1:0.

Ответный матч состоится 23 февраля в Харькове.