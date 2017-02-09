Президент УЕФА сможет находиться у власти не более 12 лет

Сегодня в Ньоне Исполнительный комитет УЕФА единогласно одобрил ряд административных реформ, которые предложил президент европейского футбольного союза Александер Чеферин, сообщает официальный сайт Союза.

В частности, будет ограничен максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года - 12 лет в общей сложности.

Кроме того, кандидаты на выборы/перевыборы в Исполнительный комитет УЕФА должны занимать активный пост в своих национальных ассоциациях (президент, вице-президент, генеральный секретарь или исполнительный директор).

Также будут выделены два полноценных места в исполкоме УЕФА представителям Ассоциации европейских клубов (АЕК). Будет усилен Комитет УЕФА по управлению и соблюдению требований двумя независимыми членами дополнительно к трем действующим.

Президент УЕФА Александр Чеферин отметил: "Я очень рад, что исполнительный комитет единогласно поддержал реформы, которые я считаю необходимыми для укрепления УЕФА и которые составляли основу моего президентского манифеста. Убежден, что национальные ассоциации тоже согласятся с этими предложениями, направленными на добросовестное управление, чтобы сделать УЕФА сильнее и прозрачнее - на благо европейского футбола".

Следующее заседание исполкома УЕФА состоится 4 апреля в Хельсинки.