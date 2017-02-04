"Шахтер" обыграл корейский "Кванджу"на сборе в Португалии

Матч завершился со счетом 1:0.

В португальском Лагуше завершился очередной матч в рамках зимних сборов донецкого "Шахтера", в котором лидер чемпионата Украины обыграл корейский "Кванджу", сообщает официальный сайт горняков. Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче на 20-й минуте забил Андрей Борячук. «Шахтер» (Донецк, Украина) – «Кванджу» (Кванджу, Южная Корея) – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 Борячук (20) «Шахтер»: Каниболоцкий (Шевченко, 70), Кобин (Срна, 70), Кривцов (Кучер, 70), Ордец (Ракицкий, 70), Азеведо (Марлос, 70), Степаненко (к) (Коваленко, 62), Танковский (Малышев, 70), Бернард (Зубков, 62), Алан Патрик (Дентиньо, 70), Тайсон (Исмаили, 52), Борячук (Лещук, 70) Запасные: Пятов, Кудрик, Матвиенко, Фред, Феррейра Главный тренер: Паулу Фонсека

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