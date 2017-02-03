Руководство Райо Вальекано предложило Зозуле вернуться в клуб - СМИ

Райо Вальекано предложил украинскому нападающему Бетиса Роману Зозуле вернуться в клуб, гарантировав при этом ему безопасность, сообщает SportArena со ссылкой на AS.

Информируется, что у нападающего есть время до понедельника, чтобы принять окончательное решение.

Если он не захочет возвращаться в Райо, то остаток сезона в испанской Примере Зозуля будет вынужден пропустить. Несмотря на то, что в некоторых странах трансферное окно остается по-прежнему открытым, украинец все равно не сможет выступать в составе новой команды, поскольку превысил лимит трансферов в этом сезоне.

Читайте такжеПосольство Украины в Испании прокомментировало травлю Зозули: это - гибридная войнаТакже издание сообщает, что против тех фанатов, которые выступили с обвинением в адрес украинца, будут открыты уголовные дела за принуждение игрока покинуть клуб.

До конца текущего сезона Зозуля формально считается игроком Райо Вальекано, поскольку между сторонами было заключено арендное соглашение. При этом, еще до заключения сделки ультрас мадридского клуба, известные своими левыми взглядами, публично обвинили украинца в нацизме и потребовали от Пчел не подписывать его.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард, который стал игроком бело-зеленых летом прошлого года на правах свободного агента из Днепра, провел в испанской Примере лишь шесть поединков, не забив при этом ни единого гола.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел из "Бетиса" в аренду в другой испанский клуб "Райо Вальекано". Однако, фанаты "Райо", отличающиеся своими леворадикальными взглядами, назвали украинца нацистом и потребовали от руководства клуба немедленно вернуть игрока в "Бетис".