Экс-тренер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины объявил о завершении карьеры

Известный украинский тренер Николай Павлов, последним клубом которого был мариупольский «Ильичевец», заявил о завершении тренерской карьеры, сообщает Футбол-24.

"Я решил закончить тренерскую карьеру. Занимаюсь общественной деятельностью. Мы создали «Всеукраинское объединение тренеров по футболу», где коллеги доверили мне пост президента. Сейчас мы уже нашли место под офис – в гостинице «Русь». Потихоньку начинаем работать, думаем над проектами. Мне, например, хочется сделать что-то хорошее для киевлян, для левого берега, где я родился. Создавать условия для детских тренеров, строить. Нахожу нужных людей, и признаюсь, что мне это удается", - отметил Павлов.

"Ситуация, которая сейчас происходит в украинском футболе, напоминает мне начало 90-х. Когда Союз развалился и все ведущие тренеры Украины – Кучеревский, Лемешко и другие – поехали искать счастья за границу. На долю молодых тренеров, среди которых был и я, выпало стоять у руля клубов. Сейчас похожая ситуация: специалисты моего поколения должны дать дорогу молодым, у которых и желания много, и возможности не меньше, чем были у нас. Мы же тогда приходили практически в руины, когда все разбежались", - добавил тренер.

Павлов известен как тренер киевского "Динамо", "Днепра" и сборной Украины. С "Динамо" он завоевал титул чемпиона Украины сезона 1994/95, с "Днепром" - серебряный призёр чемпионата Украины !992/93 и бронзовый призёр чемпионата Украины 1991/92. Обладатель Кубка Украины сезона 2008/09 с полтавской "Ворсклой".

В качестве игрока становился чемпионом СССР 1983 года и бронзовым призёром чемпионата СССР 1984 г. в составе "Днепра".