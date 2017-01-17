Итальянский "Ювентус" представил новый клубный логотип

Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" из Турина представило обновленный логотип клуба, выполненный в необычном и абстрактном дизайне, сообщает официальный сайт клуба.

Лого представляет собой две отдельные белые линии создающие букву J, над которыми написано название команды – Juventus.

«Мы потратили год, пытаясь выяснить, чего хочет рынок, но и смотрели в будущее. Этот новый логотип является символом жизненного пути «Ювентуса», — сказал президент клуба Андреа Аньелли.

Новый логотип отражает в себе эстетику, которая есть в ДНК «Ювентуса». Смелый и бескомпромиссный подход выводит за рамки и схемы традиционного футбольного мира.