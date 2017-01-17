Итальянский "Ювентус" представил новый клубный логотип
11:50, 17 января 2017Футбол
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Эмблема выполнена в необычном и абстрактном дизайне.
"Ювентус" сменил логотип / juventus.com
Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" из Турина представило обновленный логотип клуба, выполненный в необычном и абстрактном дизайне, сообщает официальный сайт клуба.
Лого представляет собой две отдельные белые линии создающие букву J, над которыми написано название команды – Juventus.
«Мы потратили год, пытаясь выяснить, чего хочет рынок, но и смотрели в будущее. Этот новый логотип является символом жизненного пути «Ювентуса», — сказал президент клуба Андреа Аньелли.
Новый логотип отражает в себе эстетику, которая есть в ДНК «Ювентуса». Смелый и бескомпромиссный подход выводит за рамки и схемы традиционного футбольного мира.
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