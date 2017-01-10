"Динамо" попало под списание средств в "Приватбанке" - в клубе утверждают, что продолжают работать с банком в привычном режиме

Футбольный клуб "Динамо" попал под списание средств в Приватбанке во время его национализации, потому что был признан связанным лицом. Об этом говорится в определении Окружного административного суда Киева от 28 декабря, сообщает Левый берег.

13 декабря 2016 года комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц, признала "Динамо" связанным с Приватбанком лицом, и 19 марта временная администрация провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц (т.н. bail-in). Как следует из определения суда, процедура списания средств коснулась и "Динамо".

Сколько именно денег потеряло "Динамо", в определении не говорится. По данным СМИ, клуб может потерять 200-300 миллионов гривен.

Футбольный клуб попросил суд признать решение Нацбанка незаконным и отменить приказ о списании средств.

Судебное заседание по делу состоится 19 января.

В свою очередь, пресс-служба "Динамо" пишет, что у клуба нет никаких проблем в сотрудничестве с "Приватбанком".

"В последнее время отдельные "доброжелатели" нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения о том, что счета футбольного клуба «Динамо» (Киев) в "Приватбанке" заблокированы, из-за чего клуб якобы имеет проблемы в осуществлении своей деятельности. Пресс-служба ФК "Динамо" (Киев) уполномочена заявить, что подобная информация не соответствует действительности. Футбольный клуб "Динамо" продолжает работать с "Приватбанком" в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации "Приватбанка", - сказано в сообщении.

Клуб подчеркивает, что имеет полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией "Приватбанка", так и с руководством Национального Банка Украины.