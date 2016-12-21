"Бавария" разгромила "Лейпциг" в матче лидеров Бундеслиги

В Мюнхене завершился центральный матч 16-го тура немецкой футбольной Бундеслиги, в котором "Бавария" принимала "Лейциг" и выиграла с крупным счетом, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:0.

Мюнзхенцы решили судьбу матча в первом тайме, когда забили все три гола в ворота соперника.

Счет на 17-й минуте игры открыл Тиаго Алькантара. Игрок в касание с линии вратарской добил мяч после отскока. На 25-й минуте счет удвоил Хаби Алонсо. Началось все с обрезки Кейта, которого прессинговал Видаль, отобрал мяч и отдал вперед на Алькантару. Тот не пожадничал и выкатил правее, на Алонсо. Ну а тот уже низом пробил под дальнюю штангу. А на 44-й минуте Коста заработал пенальти и Роберт Левандовски пробил уверенно, разведя мяч и вратаря по разным углам - 3:0.

После перерыва хозяева поля спокойно довели матч до победы.

В параллельном матче "Герта" обыграла "Дармштадт" со счетом 2:0.

Таким образом, после 16-го тура в таблице у "Баварии" 39 очков, "Лейпцига" - 36, "Герты" - 30.

Чемпионат Бундеслиги возобновится после паузы в середине января.