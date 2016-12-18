Ла Лига. "Барселона" разгромила "Эспаньол" в каталонском дерби

"Барселона" нанесла разгромное поражение "Эспаньолу" в матче 16-го тура чемпионата Испании (Ла Лиги). Встреча завершилась со счетом 4:1 - в составе победителей дубль сделал Луис Суарес, а еще по голу на свой счет записали Хорди Альба и Лионель Месси.

Таким образом, "Барселона" сократила отставание от "Реала" в турнирной таблице на три очка, но у мадридцев, которые сегодня в Японии выиграли Клубный чемпионат мира, остается игра в запасе.

Отметим, что другие лидеры турнирной таблицы - "Севилья", "Атлетико", "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" - провели матчи вчера.

Результаты матчей с участием лидеров:

Барселона - Эспаньол - 4:1 (1:0)

Голы: Суарес (18, 67), Альба (69), Месси (90) - Лопес (79)

Севилья - Малага - 4:1 (4:0)

Голы: Вьетто (25, 28), Бен Йеддер (34), Витоло (36) - Сандро Рамирес (64).

Гранада - Реал Сосьедад - 0:2 (0:0)

Голы: Баутиста (56), Хуанми (69).

Атлетико - Лас Пальмас - 1:0 (0:0)

Гол: Ньигес (59).

Спортинг - Вильярреал - 1:3 (0:2)

Голы: Кармона (89) - Дос Сантос (12), Сансоне (19), Пато (74).

Положение лидеров:

1. Реал - 37;

2. Барселона - 34;

3. Севилья - 33;

4. Вильярреал - 29;

5. Реал Сосьедад - 29;

6. Атлетико - 28.