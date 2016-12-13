Шевченко: Уровень футбола был хороший, несмотря на погоду

Наставник национальной команды прокомментировал матч лидеров украинского футбола, состоявшийся накануне в Киеве, сообщает телеканал "Футбол".

"Для меня как для тренера национальной сборной это очень информативная игра. Я увидел много сборников, играющих за одну и другую команды. Для меня было очень важно увидеть, в каком состоянии они находятся, потому что сезон был тяжелый. Но по скоростям и желанию я увидел, что запас у наших сборников в плане движения и сил еще есть, хоть год и подошел к концу. Это важно", - отметил Шевченко.

"Думаю, зрители получили удовольствие от накала матча и количества голов. Уровень футбола был хороший, несмотря на погоду. Зрители пришли… Считаю, матч удался", - добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, накануне киевское "Динамо" проиграло домашний матч чемпионата Украины донецкому "Шахтеру" со счетом 3:4.