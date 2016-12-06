Букмекеры не считают "Динамо" фаворитом в матче против "Бешикташа"

Киевское "Динамо" имеет меньше шансов выиграть в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против турецкого "Бешикташа", чем их соперник. Так считают в различных букмекерских конторах мира.

Читайте такжеРебров: Завтра "Динамо" будет биться, чтобы одержать первую победу в Лиге чемпионовНа победу чемпионов Украины можно поставить с коэффициентами до 3,25, в то время как шансы на выигрыш "Бешикташа" оцениваются до 2,58. На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 3,46.

Игра 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Динамо" и "Бешикташем" состоится сегодня, 6 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи - 21:45.

Ранее "Динамо" потеряло все шансы выйти из группы в плей-офф одного из еврокубков - Лиги чемпионов или Лиги Европы. "Бешикташ" в случае победы в сегодняшнем матче впервые выйдет в 1/8 финала ЛЧ.