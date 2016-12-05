В УЕФА довольны готовностью Киева к финалу Лиги чемпионов

Рабочая комиссия УЕФА по вопросам Лиги чемпионов дали высокую оценку готовности Киева к проведению финала Лиги чемпионов в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Комиссия находилась с рабочим визитом в Киеве с 28 ноября по 3 декабря, где провела мониторинг НСК "Олимпийский" и стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского. Эти стадионы будут принимать финальные матчи мужской и женской ЛЧ в мае 2018 года.

Представители УЕФА также ознакомились с инфраструктурой столицы и возможными местами для организации специальных ивентов, посвященных популяризации соревнований – Фестивалей чемпионов, Трофи-тура Кубка Лиги чемпионов. Кроме того, были проинспектированы аэропорты "Борисполь" и "Киев", тренировочные поля и гостиницы города.

Свои выводы относительно первой инспекции представители УЕФА пообещали предоставить к концу этого года. Следующий рабочий визит УЕФА запланирован на март 2017 года.

Напомним, ранее Киев получил право на проведение финального матча футбольной Лиги чемпионов 2018 года. Игра между мужскими командами состоится на НСК "Олимпийский".