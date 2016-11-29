На матч чемпионата U-19 "Шахтер" – "Волынь" поставили 250 тысяч долларов

На матч чемпионата Украины U-19 между донецким "Шахтером" и "Волынью" (3:0) в букмекерских конторах мира было поставлено более 250 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт "Рейтинг букмекеров", основываясь на аналитике биржи ставок Betfair.

Еще перед матчем на игру была поставлена аномальная для поединков такого ранга сумма в 10 тысяч долларов. Пять из них были поставлены на победителя встречи, а четыре - на то, что в ней будет забит минимум один гол.

Первый тайм игры завершился вничью 0:0, но в это время в конторах продолжали ставить на то, что одна из команд забьет. К перерыву матча на это было поставлено уже 18 тысяч долларов, и в начале второго тайма "касса" игры продолжала расти.

В последние полчаса матча "Шахтер" забил трижды и одержал прогнозируемую победу. В сумме на эту игру было поставлено 250 тысяч долларов, из которых 78 тысяч - на победителя.

Больше всего вопросов возникло со ставкой на то, что в матче будет забито не более двух голов. 43 тысячи из 47-ми поставили на "меньше", но на последних минутах "Волынь" пропустила третий мяч.

Напомним, ранее в украинском футболе возник скандал в связи с тем, что на игру Первой лиги "Ильичевец" (Мариуполь) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) было поставлено более 250 тысяч долларов. В Федерации футбола Украины и Национальной полиции занимаются расследованием этого матча.