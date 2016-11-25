Еще один бразилец из "Шахтера" изъявил желание играть за сборную Украины

Бразильский левый защитник донецкого "Шахтера" Исмаили заявил, что в будущем может дать согласие на игру в составе сборной Украины. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на слова футболиста в интервью журналу "Футбол".

Согласно законодательству, Исмаили получит право получить украинское гражданство через год, когда наступит пять лет с тех пор, как он живет и работает в Украине.

"Остался еще один год до пяти лет в Украине. Если мне предложат играть за сборную Украины, я не вижу никаких проблем. Я полюбил Украину и готов защищать цвета вашей сборной", - заявил Исмаили.

Вместе с тем, он по-прежнему мечтает сыграть за национальную команду Бразилии. "Я мечтаю об этом, но понимаю, насколько это трудно... Хотя радует, что за последнее время много игроков "Шахтера" попало в сборную. Нужно работать, развиваться и, может быть, в один прекрасный день это случится", - считает футболист.

Напомним, ранее о своем желании играть за сборную Украины заявляли другие бразильские игроки "Шахтера" Тайсон и Марлос. Однако после этого Тайсон был заигран за сборную Бразилии, и теперь не сможет выступать за украинскую национальную команду.

Марлос получит право поменять гражданство на украинское в январе 2017 года.