Букмекеры уверены, что "Динамо" сегодня вылетит из Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" является аутсайдером выездного матча Лиги чемпионов против итальянского "Наполи". Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира.

На победу чемпионов Украины можно поставить с коэффициентами до 8,50, в то время как шансы на выигрыш "Наполи" оцениваются до 1,46. На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 5,00.

Игра 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Наполи" и "Динамо" состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе. Начало встречи - 21:45.

На данный момент "Динамо" занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко в четырех матчах. Для того, чтобы продолжить выступления в еврокубках, команде Сергея Реброва сегодня нужно обязательно побеждать соперника.