Оккупанты создали футбольную сборную Крыма
Крымский футбольный союз заявил о создании сборной аннексированного Крыма по футболу.
Об этом сообщили в пресс-службе Крымского футбольного союза.
"Принято решение о создании футбольной сборной команды "Республики Крым" и "города федерального значения" Севастополь. Также в рамках заседания было принято решение тренерский штаб команды", - говорится в сообщении.
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Главным тренером сборной оккупированного Крыма по футболу назначен Петров Валерий Павлович, мастер спорта СССР, экс-игрок и тренер клуба "Таврия" (Симферополь).
В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и 6 - персонал команды.
Первый учебно-тренировочный сбор новообразованной сборной состоится с 2 по 10 декабря 2016 года в Евпатории.