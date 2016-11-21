Оккупанты создали футбольную сборную Крыма

Об этом сообщили в пресс-службе Крымского футбольного союза.

"Принято решение о создании футбольной сборной команды "Республики Крым" и "города федерального значения" Севастополь. Также в рамках заседания было принято решение тренерский штаб команды", - говорится в сообщении.

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Главным тренером сборной оккупированного Крыма по футболу назначен Петров Валерий Павлович, мастер спорта СССР, экс-игрок и тренер клуба "Таврия" (Симферополь).

В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и 6 - персонал команды.

Первый учебно-тренировочный сбор новообразованной сборной состоится с 2 по 10 декабря 2016 года в Евпатории.