"Реал" выиграл у "Атлетико", "Барселона" сыграла вничью с "Малагой" в Примере

В Мадриде завершился центральный матч дня чемпионата Испании по футболу в сильнейшем дизионе - Примере, где в мадридском дерби "Реал" в гостях переиграл "Атлетико", сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 3:0.

Хет-трик в этой игре на счету Криштиану Роналду.

Матч проходил с заметным преимуществом номинальных гостей, которые открыли счет уже в середине первого тайма. На 23-й минуте Роналду пробил со штрафного - мяч зацепил спину Варана и залетел в ворота. Вратарь Облак не ожидал рикошета и не сумел выручить.

А после перерыва португалец отличился еще дважды. На 71-й минуте Сауль сбил Роналду и сам пострадаваший реализовал 11-метровый. А спустя 6 минут, на 77-й, гости убежали в контратаку и после прострела Бэйла на португальца, Роналду с линии вратарской отправил мяч в сетку - 3:0.

Ранее, в другом матче дня, "Барселона" неожиданно не смогла переиграть "Малагу" - 0:0.

Таки образом, "Реал" упрочил свое лидерство в национальном первенстве, набрав 30 очков. "У "Барселоны" 26 баллов, "Севильи" - 24, "Вильярреала" - 22, "Атлетико" - 21.