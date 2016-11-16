Шевченко: Харьков - футбольный город, и сегодня он доказал это

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил поддержку команды в Харькове во время товарищеского матча против Сербии (2:0). Слова наставника национальной команды на пресс-конференции после игры приводит Sport Arena.

"Мне понравилось играть в Харькове, надеюсь, мы еще сыграем здесь. Харьков — это футбольный город, и сегодня он доказал это. Верю, что это был не последний матч сборной на стадионе "Металлист", - заявил Шевченко.

Сегодня Шевченко выпустил в основном составе сборной Украины ряд резервистов. По его словам, он увидел в действии всех, кого хотел.

"Хочу поздравить наших дебютантов — [Артема] Беседина, [Виктора] Цыганкова, [Евгения] Шахова. Женя Шахов забил гол, Витя Цыганков играл в день своего рождения. Я дал сыграть всем игрокам и увидел в действии всех, кого хотел. Главное, что игроки понимают концепцию нашей игры, они выполняют на поле то, что мы требуем", — сказал Шевченко.

Наставник команды также прокомментировал игру форварда Романа Зозули, который в последнее время проиграл конкуренцию за место в основном составе Артему Кравцу.

"Я доволен и Зозулей, он получил недостающую игровую практику. Да, забил Шахов, но забивать тогда должен был Зозуля. Первый мяч стал следствием именно хорошей командной работы", - сказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины победила Сербию со счетом 2:0. Голы забили Евгений Шахов и Андрей Ярмоленко.