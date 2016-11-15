Товарищеские матчи. Испания спасла матч с Англией, Россия победила Румынию (результаты матчей)

23:59, 15 ноября 2016
Футбол
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Сегодня в Европе прошел день товарищеских матчей среди сборных команд.

Джейми Варди отмечает второй гол в ворота Испании / Reuters

Россия - Румыния - 1:0 (0:0)

Гол: Оздоев (90).

Мальта - Исландия - 0:2 (0:0)

Голы: Траустасон (47), Ингасон (75).

Венгрия - Швеция - 0:2 (0:1)

Голы: Ларссон (30), Телин (67).

Чехия - Дания - 1:1 (1:1)

Голы: Барак (8) - Йоргенсен (38).

Австрия - Словакия - 0:0 (0:0)

Италия - Германия - 0:0 (0:0)

Англия - Испания - 2:2 (1:0)

Гол: Лаллана (9), Варди (48) - Аспас (89), Иско (90).

Франция - Кот д'Ивуар - 0:0 (0:0)

Северная Ирландия - Хорватия - 0:3 (0:2)

Голы: Манджукич (9), Коп (35), Крамарич (68).

Напомним, сегодня сборная Украины в товарищеском матче одержала победу над Сербией со счетом 2:0.

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