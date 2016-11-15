Товарищеские матчи. Испания спасла матч с Англией, Россия победила Румынию (результаты матчей)

Сегодня в Европе прошел день товарищеских матчей среди сборных команд.

Россия - Румыния - 1:0 (0:0) Гол: Оздоев (90). Мальта - Исландия - 0:2 (0:0) Голы: Траустасон (47), Ингасон (75). Венгрия - Швеция - 0:2 (0:1) Голы: Ларссон (30), Телин (67). Чехия - Дания - 1:1 (1:1) Голы: Барак (8) - Йоргенсен (38). Австрия - Словакия - 0:0 (0:0) Италия - Германия - 0:0 (0:0) Англия - Испания - 2:2 (1:0) Гол: Лаллана (9), Варди (48) - Аспас (89), Иско (90). Франция - Кот д'Ивуар - 0:0 (0:0) Северная Ирландия - Хорватия - 0:3 (0:2) Голы: Манджукич (9), Коп (35), Крамарич (68). Напомним, сегодня сборная Украины в товарищеском матче одержала победу над Сербией со счетом 2:0.

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