Английские болельщики подрались между собой во время матча против Шотландии (видео)

Во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 Англия - Шотландия один из болельщиков сборной Англии вел себя крайне вызывающе, постоянно выкрикивал нецензурные кричалки и всячески мешал остальным любителям футбола наблюдать за игрой, сообщает Isport со ссылкой на Mirror.

Так продолжалось до поры до времени, пока другой фанат Трех Львов не вышел из себя. Когда терпение болельщика лопнуло, он повернулся к агрессивному фанату и набросился на оппонента, разбив ему лицо.

К счастью пострадавшего, рядом оказались стюарды, которые быстро разняли дерущихся, однако болельщик все же получил рассечение. Его лицо полностью покрылось кровью, но, несмотря на это фанат продолжал активно поддерживать сборную Англии.

Продолжалось, однако, это недолго, на место инцидента подоспела полиция и забрала с собой не зачинщика драки, а именно пострадавшего фаната.

Как сообщал УНИАН, матч завершился победой сборной Англии со счетом 3:0.