Отбор ЧМ-2018: Дежурные разгромы от Англии и Германии, трудная победа Франции

В Европе завершился первый день 4-го тура отборочного турнира европейской зоны Чемпионата мира-2018, где победы одержали сборные Германии, Англии и Франции, сообщает УЕФА.

В центральном матче дня сборная Англии обыграла команду Шотландии со счетом 3:0. Голы на счету Старриджа (24-я минута), Лалланы (50) и Кэхилла (61).

Сборная Германии разгромила команду Сан-Марино (8:0). Хет-трик на счету Гнабри, два гола забил Хектор, по одному - Хедира, Стефанелли и Фолланд. А французы одержали трудную победу над командой Швеции - 2:1. На гол Форсберга (55-я минута), французы ответили двумя точными ударами - Погба (58) и Пайета (65).

ЧМ-2018. 4-й тур.

Армения - Черногория - 3:2

Мальта - Словения - 0:1

Словакия - Литва - 4:0

Англия - Шотландия - 3:0

Сан-Марино - Германия - 0:8

Северная Ирландия - Азербайджан - 4:0

Чехия - Норвегия - 2:1

Дания - Казахстан - 4:1

Румыния - Польша - 0:3

Франция - Швеция - 2:1