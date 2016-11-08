"Шахтер" продлил контракт с Дентиньо

Футбольный клуб «Шахтер» продлил контракт с полузащитником Дентиньо, сообщает официальный сайт горняков.

Новое соглашение рассчитано на пять лет.

Дентиньо перешел в «Шахтер» в мае 2011 года. За шесть сезонов 27-летний бразилец провел в составе «горняков» 91 матч и забил 13 мячей. Вместе с командой он завоевал 7 титулов.

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Дентиньо - Чемпион Украины 2012, 2014 годов, обладатель Кубка Украины 2012, 2016 годов, обладатель Суперкубка Украины 2012, 2014, 2015 годов.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" в нынешнем сезоне выиграл четыре подряд матча группового этапа Лиги Евролы и досрочно завоевал 1-е место в группе и вышел в плей-офф - 1/16 финала.