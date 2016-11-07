Хачериди не был вызван в сборную Украины из-за травмы

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди не был вызван в сборную Украины на матчи против Финляндии и Сербии из-за травмы колена. Об этом он сказал в интервью пресс-службе клуба.

Хачериди уже несколько месяцев не может полностью залечить эту травму, из-за которой периодически выпадает в лазарет "Динамо". Тем не менее, во вчерашнем матче киевской команды против "Днепра" (2:1) он отыграл все 90 минут.

"Я, наверное, в сборную не поеду - буду лечить свое колено, которое побаливает. Думаю, за время этой паузы мне станет намного лучше, и оно перестанет меня беспокоить", - сказал футболист после игры с "Днепром".

Напомним, вчера главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду 24 футболистов для подготовки к матчу отборочного турнира ЧМ-2018 против Финляндии (12 ноября), а также к товарищеской встрече против Сербии (15 ноября).