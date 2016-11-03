"Шахтер" обыграл "Гент" и выиграл групповой турнир Лиги Европы

В бельгийском Генте завершился матч 4-го тура Лиги Европы УЕФА, в котором "Гент" принимал донецкий "Шахтер" и проиграл со счетом, 3:5.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

Игра началась с молниеносной атаки "Гента", которую хозяева поля завершили точным ударом на 20-й секунде игры. Саймон на левом фланге финтами дезориентировал Степаненко и сделал навес, на Калифа Кулибали, который перепрыгнул Исмаили и головой отправил мяч в ворота.

Впрочем, столь ошеломляющее начало никаким образом не смутило горняков. Гости захватили инициативу, много и охотно атаковали. А на 36-й минуте сравняли счет. Тайсон ворвался в штрафную и его в неудачном подкате сбил Гершон. 11-метровый уверенно реализовал Ромеро Марлос.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма, когда горняки вышли вперед и больше не упускали преимущества. На 41-й минуте Тайсон забил второй гол горняков в этом матче - 1:2.

Сразу же после перерыва, на 48-й минуте, Степаненко, увеличил преимущество "Шахтера" до двух голов, 1:3. а на 67-й Фред довел его до крупного - 1:4.

Настоящее голевое пиршество болельщики увидели в последней 10-минутке. Жереми Пербе забил второй гол "Гента", Факундо Феррейра - пятый горняков, а на 89-й Даниел Миличевич - третий за "Гент" - 3:5.

В параллельном матче португальская "Брага" обыграла турецкий "Коньяспор" со счетом 3:1.

Таким образом, "Шахтер" набрал 12 очков и досрочно завоевал не только путевку в плей-офф, но и 1-е место в группе. У "Браги" - 5 очков, "Гента" - 4, "Коньяспора" - 1.