Тренер "Зари" Вернидуб: "Во втором тайме не смогли дожать "Фейеноорд"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против голландского "Фейеноорда", сообщает Football.ua.

"Думаю, игра всем понравилась. Команды показали хорошие скорости. Сначала не разобрались, пропустили. Сегодня мы сполна атаковали — и флангами, и передачи хорошие. Осуществляли неплохие переходы из обороны в атаку. Во втором тайме не смогли дожать оппонента. Если бы тот пенальти поставили... Могли бы и выиграть. Было видно в конце много брака из-за того, что подсели", - начал Вернидуб.

На вопрос, остаются ли шансы на выход в следующий раунд, тренер заметил: "Шансы есть всегда, нужно бороться до конца. В любом случае, нужно стараться до последнего матча. Тем более, игры остались сумасшедшие. Сыграть на таких стадионах дорогого стоит. Нужно выйти и своей игрой отблагодарить болельщиков. В группе смерти мы все равно выглядим достойно".

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А комментируя тот факт, что у игрока сборной Соболя слабая правая нога, отметил: "Это игрок сборной. Если в его статусе он не будет стараться совершенствовать слабую ногу, то это нонсенс. Думаю, это дело привычки. Ему нужно тренироваться, чтобы хорошо играть обеими ногами".

А говоря об атмосфере на одесском стадионе, тренер луганчан заявил: "Супер, низкий поклон всем болельщикам. Насколько я знаю, очень много людей приехало нас поддержать из Луганска. Я благодарен, что наши болельщики нас не бросают. И аплодисменты болельщикам Одессы, что поддержали нас".

Как сообщал УНИАН, матч 4-го тура Лиги Европы "Заря" - "Фейеноорд" завершися вничью - 1:1