Форвард "Александрии" забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Украины (видео)

Форвард ФК "Александрия" Роман Яремчук в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы" забил самый быстрый гол в истории чемпионата Украины на уровне высших дивизионов.

Для того, чтобы забить гол, футболисту понадобилось менее 8 секунд. Он отобрал мяч у защитника "Ворсклы" Александра Дитятьева, обыграл вратаря Дмитрия Непогодова и отправил мяч в сетку ворот.

Читайте такжеУПЛ. Полтавская "Ворскла" в добавленное время спасла игру с "Александрией"Ранее автором самого быстрого гола чемпионата был Александр Косырин, который в 2005 году играл за "Черноморец" и забил гол харьковскому "Металлисту" на 9-й секунде.

Отметим, что 20-летний Роман Яремчук выступает в "Александрии" на правах аренды с 2016 года, а права на него принадлежат киевскому "Динамо".