Ярмоленко получил травму неудачно ковырнув ногой землю - медслужба "Динамо"

Андрей Ярмоленко на одной из тренировок неудачно ковырнул ногой землю, и у него случился рецидив старой травмы – боковой связки внутриколенного сустава, сообщили официальному клубному сайту в медицинской службе ФК "Динамо" (Киев).

Занятие он отработал до конца, а затем пожаловался. Была проведена диагностика и найдена проблема – рецидив.

Медики решили не рисковать, а провести необходимое лечение, для чего понадобится дней 7-10.

В "Динамо" уточнили, что участие Ярмоленко в следующем матче Лиги чемпионов против «Бенфики» пока остается под вопросом.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось чо игрок точно пропустит до десяти дней и не сможет принять участие в двух матчах УПЛ - против "Карпат" и "Днепра" , и в игре Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".