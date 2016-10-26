"Шахтер" обыграл "Александрию" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Во Львове завершился матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал "Александрию" и выиграл со счетом 2:1.

Судьба путевки в четвертьфинал была решена в концовке игры.

Горняки намного активнее начали игру и получили преимущество в счете уже на 13-й минуте, когда гол забил Тарас Степаненко. После навеса от Кривцова Степаненко нанес удар в падении головой - мяч попал в спину игрока "Александрии" Басова и по дуге залетел под штангу.

В дальнейшем игра протекала с перемнным успехом. А второй гол в этом матче горняки забили на 90-й минуте. Выход "горняков" 3 в 3 закончился точным ударом Ромеро Марлоса - 2:0. И только после этого "Александрия сподобилась на гол, которой команде не принес никакой практической пользы. Грицук вывел Яремчука один на один с вратарем Каниболоцким и форвард пробросил мяч мимо вышедшего голкипера - 1:2.

Таким образом, "Шахтер" вышел в 1/4 финала Кубка Украины.