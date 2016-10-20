Сборная Украины сохранила 29-е место в рейтинге ФИФА, Россия установила антирекорд

Международняа федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд, согласно которому сборная Украины осталась на 29-м месте, сообщается на сайте ФИФА.

На счету команды Андрея Шевченко 802.66 балла.

Украинцы на протяжении последнего месяца сыграли два матча - вничью с командой Турции (2:2) и обыграли сборную Косово (3:0).

В Топ-5 сильнейших команд мира произошли значительные изменения. Если Аргентина, как и ранее продолжает возглавлять рейтинг, то остальные четыре команды сменили свои позиции. На строчку вверх поднялись Германию и Бразилия, потеснившие Бельгию (падение со 2-го на 4-е место). В свою очередь, Бельгия потеснила с 4-го на 5-е место команду Колумбии.

Кроме того, действующий чемпион Европы сборная Португалии опустилась с 7-го на 8-е место, пропустив вперед команду Франции.

Вернулась в Топ-10 сильнейших команд мира экс-чемпион мира и Европы сборная Испании, которая провалила ЧМ-2014 и Евро-2016.

Также примечтельно, что сборная России опустилась в рейтинге на рекордно низкое для себя 53-е место.

Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 24 ноября.